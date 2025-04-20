تحذير لهذه الفئات من الأسماك المملحة بشم النسيم.. وهذه بدائل صحية

كتب- عمر صبري:

حدد الدكتور السيد بيومي، رئيس قسم الأحياء المائية، معهد البحوث البيطرية، الفئات الأكثر عرضة للخطر من تناول الأسماك خصوصا الرنجة والفسيخ خلال شم النسيم، حيث يجب على الحوامل، الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة تجنب تناول الأسماك المملحة أو استشارة الطبيب أولًا.

وأضاف بيومي خلال نشرة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن البدائل الصحية لأكلات شم النسيم إذا كنت ترغب في تجنب المخاطر، يمكنك استبدال الأسماك المملحة بالأسماك الطازجة المشوية والخضروات الطازجة مثل البصل والخس، التي تعزز المناعة، والبيض المسلوق كمصدر آمن للبروتين.

وأوضح أن شم النسيم مناسبة للفرح والاحتفال، ولكن يجب الحرص على اتباع الإرشادات الصحية لتجنب المخاطر، باختيار مصادر موثوقة، والتخزين والتحضير السليم، يمكنك الاستمتاع بالأسماك المملحة بأمان.

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