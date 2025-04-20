فريق طبي ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بمجمع السويس الطبي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق طبي بمجمع السويس الطبي التابع لها، في إجراء عملية دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا، باستخدام تقنيات الجراحة الميكروسكوبية المتقدمة، وذلك لأول مرة في مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس، مما يؤكد تطور الخدمة الطبية المتخصصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ، وعلى الفور تم التعامل الفوري معه، ونقله إلى غرفة العمليات.

استغرقت العملية الدقيقة نحو 12 ساعة متواصلة، وشملت إعادة توصيل العظام، الأوتار، الشرايين، الأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي، بمشاركة فرق طبية من تخصصات جراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتخدير، وقد تكللت العملية بالنجاح والمريض الآن بحالة مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا النجاح يؤكد مدى تطور الإمكانات الطبية والبشرية داخل مستشفيات الهيئة، قائلًا: "نمتلك الكوادر الطبية المتميزة، والبنية التحتية المتقدمة، والتجهيزات التي تؤهلنا لإجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، داخل مستشفياتنا المنتشرة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأضاف السبكي، أن ما تحقق من إنجاز يُعد خطوة مهمة تؤكد تطور الخدمات الطبية بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أن وحدة جراحات التجميل بمجمع السويس الطبي تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم التخصصات الدقيقة، وتشمل جراحات اليد، الحروق، الجراحات التكميلية، الميكروسكوبية، العيوب الخلقية، وأورام الجلد، وهي خدمات ذات طابع تخصصي فائق الدقة، أصبحت متوفرة الآن لمواطني السويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية من قسم جراحة التجميل كل من: الدكتور أحمد عيد، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل ونائب رئيس الأقسام الطبية بمجمع السويس الطبي، الدكتور أشرف حسين، أستاذ جراحة التجميل وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة قناة السويس، الدكتور رامي مجدي، استشاري جراحة التجميل، بالإضافة إلى أخصائيي جراحة التجميل: الدكتورة منى رجب، الدكتور أحمد الشبوري، الدكتور مينا عريان، إلى جانب فريق نواب جراحة التجميل: الدكتورة نادين وائل، الدكتور محمد عصام، الدكتور مينا رفيق، الدكتور عمر عطية، الدكتور زياد العدل.

ومن قسم جراحة العظام شارك كل من: الدكتور محمد حلمي السيد، استشاري جراحة العظام، الدكتور السيد عادل السيد، مدرس مساعد جراحة العظام.

من قسم التخدير: الدكتور محمود الوكيل، استشاري التخدير، الدكتور مصطفى صالح، أخصائي التخدير، تحت الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة من الدكتور محمد أبو النجا، مدير عام مجمع السويس الطبي.

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