"اكتبوا للبنات والولاد في حياتكم".. محامية شهيرة تعلق على أزمة كتابة الميراث

كتب- محمد نصار:

دعت المحامية نهاد أبو القمصان، الأهل لكتابة الأموال والتركات للبنات، قائلة: اكتبوا كل حاجة باسم ولادكم وبناتكم في حياتكم لأن حتى الذكور بيتسرق ميراثهم، ولتأمينكم أنتم شخصيًا احتفظوا بحق المنفعة.

وقالت "نهاد"، في منشور عبر حسابها على فيسبوك: بمناسبة الكلام عن كتابة الأموال للبنات في حياة الأهل لحمايتهم من البهدلة أو تعليمهم إدارة أموالهم، أولًا: اسمها مش كتابة تركته اسمها كتابة أمواله أو ثروته، وثانيًا التركة في في اللغةً تعني التخلية عن الشيء، وتَرِكَة الميت ما يتركه من تراثه، أي بعد وفاته، وفي حياته اسمها فلوسه، يعني الممتلكات أثناء الحياة اسمها مال الإنسان يفعل فيه ما يشاء، يوزعه، يتبرع بيه، هو أو هي أحرار.

وأضافت: ثالثا؛ نسبة اللى بيحصلوا على تركتهم من البنات 5% فقط طبقًا لجهاز التعبئة والإحصاء، وده معناه أن 95% بيسرقوا ميراث أقاربهم، ورابعًا مسمعناش حد من المشايخ واليوتيوبر الأشاوس الأغابر فكر الحرامية أكلة الميراث بالآية 14 من سورة النساء على أكل الميراث {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.

وتابعت نهاد أبو القمصان: يا ترى اللي محموقين أوي وضد كتابة الميراث للبنات علشان الأعمام أو الأخوال لو المتوفى الأم، هما من 95%؜ الحرامية اللي داخلين جهنم ولهم عذاب مهين، ولا من الـ 5% اللي بيدوا الميراث ومتخيلين الناس كلها محترمة زيهم.

وواصلت: الأهم والأخطر، لو مكتبتش لبنتك اللي يحميها وعندك شقة هيكون نصيبها النص، يعني لو مت هييجي الأعمام أو الأخوال يرموها في الشارع علشان ياخدوا نص الشقة، ولو بنتين ليهم الثلثين يعني ياخدوا من البنتين الغلابة نص مليون جنيه أو أكثر حسب قيمة الشقة يا يرموهم في الشارع بردوا.

واستطردت المحامية نهاد أبو القمصان: في تفسيرات كثيرة لآيات الميراث مختلفة عن اللي بتتقال لينا واتعمل عليها قوانين مختلفة، يعني مثلًا إيران البنت الواحدة بتورث التركة كلها زي الولد الواحد، في تونس والمغرب ممكن الإنسان يقرر في حياته تتوزع تركته إزاي (الوصية) حتى لو الأب أو الأم مكتبش ثروته في حياته.

واختتمت قائلة: الخلاصة؛ وعلى مسؤوليتي كدارسة للشريعة وعلم الأصول في الإسلام (اللي هو علم استخراج الأحكام الشرعية)، وكمحامية بشوف اللي يشيب من الأعمام والأخوال لو الأم هي اللي سايبة ميراث، اكتبوا كل حاجة باسم ولادكم وبناتكم في حياتكم لأن حتى الذكور بيتسرق ميراثهم، ولتأمينكم شخصيًا احتفظوا بحق المنفعة.

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