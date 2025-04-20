مذكرة برلمانية لمحافظ القاهرة لإنشاء حي زهراء المعادي الجديد -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة، إنه سوف يتقدم بمذكرة إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ لإنشاء حي جديد للمناطق المجاورة لأحياء البساتين والمعادي ودار السلام، تحت مسمى "حي زهراء المعادي"، مؤكدًا أن تبعية المناطق المجاورة لهذه الأحياء امتدت مساحات شاسعة على طول الطريق الدائري من البساتين وحي طريق السويس والتجمع.

وأضاف طنطاوي، في بيان له اليوم الأحد، أن حي البساتين على سبيل المثال لم تعد لديه القدرة، سواء المادية أو البشرية؛ لخدمة هذه المساحات الشاسعة، خصوصًا أن مناطق زهراء المعادي، والتي تشتمل على جراند سيتي، مناطق بيتشو، والحي الإيطالي، وكارفور المعادي، وأشجار دارنا، وشارع الخميس، وأبراج بدر والمعراج.. وغيرها من المناطق الأخرى، والآلاف من الأبراج السكنية التي أصبحت تضم الملايين من المواطنين، مؤكدًا أن إنشاء حي جديد أصبح ضرورة حتمية.

وأعرب النائب عن ثقته التامة في أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء هذا الحي الجديد، لتخفيف الضغط على حي البساتين، وتقديم جميع الخدمات لمثل هذه المناطق الجديدة، موجهًا التحية والتقدير إلى محافظ القاهرة على جهوده الناجحة في تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإحداث تطوير وتحديث شاملَين وحقيقيَّين داخل جميع أحياء وميادين وشوارع محافظة القاهرة، مما جعل العاصمة واحدة من أهم المناطق والمحافظات التاريخية والسياحية.

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