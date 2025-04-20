صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأجواء الحالية حار؛ لكنه يعود إلى البرودة مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت غانم، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، بشأن توقيت تخفيف الملابس: الناس حاليًّا تقدر تصيِّف في النهار؛ لكن في الليل يُنصح بارتداء ملابس بـ"كُم أو قطعتَين"، لأن لا تزال هناك برودة، وتظهر في فترات الليل أو الصباح الباكر، وموجة الحر الحالية تنتهي صباح الأربعاء المقبل.

ووجهت منار نصيحة إلى الأمهات بشأن طبيعة ملابس الأطفال، قائلةً: الأطفال تحديدًا بلاش يخفِّفوا ملابس بشكل كبير؛ لإن فيه برودة لسَّه جاية مع نهاية الأسبوع.. لما البرودة تختفي نقدر كلنا نصيِّف.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية: توقعاتنا لطقس الصيف أنه سيكون حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية.

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