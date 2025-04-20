شم النسيم.. نصائح مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح الواجب اتباعها عند تناول الفسيخ أو الرنجة، بالتزامن مع احتفال المصريين بأعياد الربيع.

وتشمل تلك النصائح:

* تجنب المشروبات الغازية

* تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس)

* اشرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة

* تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني)

* وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله

* اشرب المشروبات الساخنة (الشاي الأخضر، الكركدية، الينسون) لتطهير المعدة من السموم والفضلات

* تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي

كما شدد المعهد القومي للتغذية، على ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة لضمان النظافة بقدر المستطاع، كما من الضروري مراجعة تواريخ الإنتاج والانتهاء على العبوات أو الملصقات المرفقة مع الأسماك المملحة.

ونصح المعهد بضرورة نزع جلد الأسماك المملحة للتخلص من المواد غير المرغوبة والضارة المترسبة على السطح، مع التأكد من أن الأسماك المملحة معروضة في ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.

ويفضل عصر الليمون على الأسماك المملحة لأن هذا الوسط الحامضي لا يناسب وجود البكتريا، كما يفضل تجميد الأسماك المملحة لمدة 48 ساعة لقتل ما بها من طفيليات قبل التناول.

وشدد المعهد على ضرورة الضغط بأصبع السبابة والإبهام، فإذا أخرجت موادًا لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة، مع ضرورة التأكد من عدم وجود أي نموات فطرية على السطح أو وجود بقع ملونة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

البترول: انخفاض استهلاك المحطات ١٠٪؜ من الغاز مقابل ٥٠٪؜ من المازوت الصيف المقبل

حجوزات تتخطى 95%.. انتعاشة سياحية مرتقبة في مصر خلال عطلة "الإيستر"