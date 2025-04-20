توثيق تاريخ الري في مصر.. سويلم يوجه بإعداد أفلام وثائقية تزيد الوعي بأهمية المياه

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع فريق الإعلام بالوزارة، اليوم الأحد، بحضور الإعلامية أميرة سيد، لمناقشة مقترح إعداد عدد من الأفلام الوثائقية لتوثيق تاريخ الري في مصر.

وأشار سويلم إلى أهمية إعداد أفلام وثائقية تستعرض تاريخ الري القديم والحديث؛ للتعريف بهذا التاريخ العريق الذي تمتلكه مصر في ما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تُعد من بين الأقدم في التاريخ، مما يتطلب حماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه.

وأوضح وزير الري أن مثل هذه الأفلام الوثائقية تُسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية المياه والعلاقة القوية التي تربط المصريين بنهر النيل منذ آلاف السنين؛ بما يشجع المصريين على الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من مختلف أشكال التلوث، وترشيد استخدام المياه وحُسن إدارتها.

وأشار سويلم إلى وجود العديد من المنشآت المائية التاريخية في مصر؛ مثل "سد الكفرة" المنشأ منذ عهد المصريين القدماء، ولا تزال أجزاء منه قائمة حتى اليوم، وتمتلك الوزارة بالفعل العديد من المنشآت المائية التاريخية؛ مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت عام ١٨٦٢، وخزان أسوان القديم الذي تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦)، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١)، وامتلاك الوزارة أيضًا العديد من المقتنيات والوثائق التاريخية المهمة؛ مثل الكتب والخرائط والتقارير والصور والموسوعات وألبومات نادرة؛ مثل "كتاب وصف مصر"، و"ألبوم حفل افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩" ، و"أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨".. وغيرها .

وأوضح الوزير أنه يجري التنسيق حاليًّا بين الوزارة ومنظمة اليونسكو؛ لإنشاء متحف للري للحفاظ على تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة في الحفاظ على منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية المهمة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) .

ووجه الدكتور سويلم بإعداد حصر بكل المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة؛ يتضمن وصفًا تفصيليًّا لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيدًا لإعداد هذه الأفلام الوثائقية التي تستعرض تاريخ الري في مصر منذ القدم .

جدير بالذكر أنه سبق التعاون بين وزارة الموارد المائية والري وأميرة سيد في إعداد فيلم وثائقي يحمل عنوان "سيدات النيل"، عن الاستفادة من ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية بمعرفة السيدات بالمناطق الريفية، وتم تصوير الفيلم بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وهو من إنتاج "مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة"، وفاز الفيلم بجائزة التميز على مستوى العالم بمهرجان لاس فيغاس لفنون الإعلام والاتصال، وتم عرض الفيلم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل هذا الفيلم باكورة للتعاون بين الوزارة وسيادتها لإنتاج أفلام متميزة أخرى مستقبلًا .