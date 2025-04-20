سرطان المثانة.. ما الأعراض وطرق الوقاية؟

كتب - أحمد جمعة:

يُعتبر سرطان المثانة من الأورام التي تنشأ في الأنسجة المبطنة للمثانة البولية، وهو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الجهاز البولي، وعلى ذلك لا يُعرف بشكل واسع مقارنة بأنواع السرطان الأخرى، إلا أن خطره يتزايد في العديد من البلدان.

ووفق هيئة الدواء المصرية، تزداد نسبة حدوث هذا المرض لدى المدخنين، وكبار السن والذكور، ومن لديهم تاريخ مرضي بالأسرة.

ومن عوامل الخطورة الأخرى لسرطان المثانة: التهاب المثانة المزمن، أو عدوى الجهاز البولي المتكررة، أو طويلة الأمد أو الإصابة بعدوى البلهارسيا، أو التعرض لمواد كيميائية، مثل تلك المستخدمة في صناعة الأصباغ والجلود ومنتجات الطلاء، أو التعرض لبعض أنواع العلاج الإشعاعي أو الكيماوي مسبقًا.

أعراض سرطان المثانة

وتتضمن أعراض الإصابة بسرطان المثانة، عددًا من العلامات تشمل:

* ظهور دم بالبول "العرض الأكثر شيوعًا"، وتعد كثرة التبوُّل والألم/ الحرقان أثناء التبوّل من الأعراض الشائعة.

* عند تطور الحالة، قد تشمل الأعراض الآتي: عدم القدرة على التبول، ألم بالحوض، ألم بالبطن وألم العظام، فقدان الشهية والوزن وانتفاخ بالقدم.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الرجوع إلى الطبيب عند الشعور بأي من هذه الأعراض؛ حيث يمكن أن تتشابه هذه الأعراض مع التهابات المسالك البولية، أو حصوات الكلى، أو المثانة، أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالكلى وكذلك السرطان.

طرق الوقاية من سرطان المثانة

وتشمل طرق الوقاية من سرطان المثانة:

* في حالة حدوث عدوى أو التهاب المثانة، يجب الحرص على العلاج بشكل فعال لتجنب سرطان المثانة.

* الامتناع/ الإقلاع عن التدخين.

* اتباع جميع تعليمات السلامة في حالة التعامل مع المواد الكيميائية التي قد تسبب المرض أو تمثل خطورة على الإنسان.

* اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات ذات الألوان المختلفة؛ فمضادات الأكسدة في الفواكه والخضراوات قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

* الحرص على شرب السوائل وخاصةً الماء باستمرار.

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