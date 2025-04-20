"تُسبب العجز الجنسي".. جمال شعبان يدعو لكتابة تحذير على علب الحلويات

كتب - أحمد جمعة:

دعا الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إلى ضرورة وضع تحذيرات صحية على علب الحلويات والجاتوهات والعصائر والمشروبات الغازية، مشابهة لتلك التي تكتب على علب السجائر.

وأوضح "شعبان" عبر حسابه على فيسبوك، أن الإفراط في تناول هذه المنتجات قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة، منها العجز الجنسي، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الصحة العامة، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات، وقد يؤدي في حالات أخرى إلى الوفاة.

وقال شعبان: "لازم يكتب علي علب الحلويات والجاتوهات والعصاير والمشروبات الغازية، زي ما بيتكتب علي علب السجاير.. ضار بالصحة ويسبب العجز الجنسي والجلطات وقد يؤدي إلي الوفاة".

يأتي تحذير عميد معهد القلب السابق بالتزامن مع أزمة إغلاق فروع سلسلة محال "بلبن" الشهيرة للحلويات على مستوى الجمهورية.

وسبق أن أكدت وزارة الصحة والسكان قيامها من خلال المعهد القومي للتغذية بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض.

وبحث اجتماع ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

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