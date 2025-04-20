لميس الحديدي عن أزمة "بلبن": لم تستجب للتحذيرات وصحة المواطن خط أحمر

كتب- حسن مرسي:

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاؤلها بقرب انتهاء أزمة سلسلة محلات "بلبن"، مؤكدة أن الحل يكمن في تدارك كافة المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والتراخيص المطلوبة.

وخلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، شددت الحديدي على خطورة التهاون في هذه المسائل، لما قد يترتب عليها من حالات تسمم أو وفيات أو مضاعفات صحية وخيمة.

وكشفت عن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة لحل الأزمة، لكنها أشارت إلى نقطة لافتة وهي عقد اجتماع سابق في السادس من أبريل الجاري مع ملاك السلسلة، حيث تم توجيه تحذيرات واضحة لهم، إلا أن "بلبن" لم تستجب لتلك التحذيرات، مما أدى في النهاية إلى قرار الإغلاق المؤقت.

واختتمت لميس الحديدي حديثها بتأكيد وجود معادلة واضحة تسعى الدولة لتحقيقها، وهي الحفاظ على قطاع الأعمال الخاص وتنميته، وفي الوقت ذاته الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت مقدمة "كلمة أخيرة" إلى أن جميع دول العالم تتبنى اشتراطات صارمة في هذا الشأن، وأن الالتزام بها أمر لا بد منه.