نشرة التوك شو| أخر تطورات أزمة "بلبن" وجودة عواد يعلق على قرار غلق عيادته

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أزمة بلبن.. الغرفة التجارية بالجيزة تكشف أبرز اشتراطات التشغيل للمنشآت الغذائية

علق المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أزمة سلسلة محال "بلبن" الأخيرة، موضحًا أبرز الاشتراطات التي يجب على أصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بها قبل الحصول على ترخيص التشغيل.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أكد "الشاهد"، أن الحصول على رخصة التشغيل هو الخطوة الأولى، مشيرًا إلى وجود اشتراطات بنائية وبيئية ثابتة لا يمكن تجاوزها.

صحة المصريين خط أحمر.. عمرو أديب: الرئيس السيسي استجاب بحكمة في أزمة "بلبن"

أثنى الإعلامي عمرو أديب على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة المتعلقة بسلسلة محلات "بلبن".

خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أشاد أديب باستجابة الرئيس السيسي لنداء السلسلة، مشيرًا إلى أن الرئيس تعامل مع الأمر بحكمة واحترافية، وأحاله إلى الجهات المختصة دون إصدار أي أحكام أو قرارات مسبقة.

أحمد موسى عن أزمة "بلبن": صحة المواطن أولًا.. ومحدش هيدافع عن الغلط

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجهات الرقابية تتابع كل محلات السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المحلات التي أغلقت لابد أن تلتزم بكافة المعايير والشروط اللازمة حفاظا على صحة المواطن.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إنه لا أحد يتاجر بقوت الشعب، مردفًا: "محدش يدافع عن الغلط، ليه عاوز تخلق حالة، اتبع إجراءات السلامة والمعايير اللازمة حفاظًا على صحة المواطن، الدولة بتدعم المحلات تعمل إجراءاتها وفقا لمعايير وضعتها هيئة سلامة الغذاء، أنت من أول شكوى في السعودية تم غلق كافة فروعك".

الإعلانات مفبركة بالذكاء الاصطناعي.. أول رد من الدكتور جودة عواد على قرار غلق عيادته

استنكر الدكتور جودة عواد، صاحب المركز المتخصص في التغذية العلاجية والذي صدر بحقه قرار من وزارة الصحة بغلق عيادته، ما وصفها بحملة تشويه ممنهجة تستهدفه في الفترة الحالية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح أن هناك إعلانات مضللة ومقاطع فيديو مجتزأة وأخرى مزيفة بالكامل يتم تداولها عبر الإنترنت بهدف الإساءة إلى سمعته.

"الصحة" تكشف تفاصيل جديدة بشأن مخالفات بـ"لبن".. واستئناف نشاطها مشروط

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الأسباب وراء قرار إغلاق عدد من فروع سلسلة "بلبن" والمحلات التابعة لها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أكد أن هذا الإجراء لم يكن قرارًا مفاجئًا أو وليد اللحظة، بل جاء نتيجة لرصد مخالفات صحية استدعت التدخل والتصحيح.

الحكومة: نمو ملحوظ في حجم الصادرات المصرية للخارج

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نمو ملحوظ في حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، مشيرًا إلى أن هذا النمو يأتي ثمرة للإجراءات المتعددة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بهدف دعم قطاعي الصناعة والتصدير.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أكد على أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصانع وتيسير عمليات الإفراج الجمركي.

هل غير المحجبة على معصية؟.. سعد الدين الهلالي يوضح

أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تفسير الآية القرآنية "يدنين عليهن من جلابيبهن".

خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، انتقد الهلالي من يرى أن مهمة فهم النصوص الدينية مقصورة على فئة معينة من العلماء والفقهاء، داعيًا عموم المسلمين إلى التفكير والتدبر في الآيات القرآنية بأنفسهم.