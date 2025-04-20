عقوبات وغرامات مشددة.. قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لحماية حقوق الأطفال العاملين

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر قانون العمل الجديد بعض الأحكام المهمة التي تخص الأطفال العاملين وأصحاب العمل في الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ومن أبرز تلك الأحكام، فرض عقوبات على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون.

ووفقًا للقانون، يُلزم هذا الموظف بإعادة المبالغ التي تحملها المؤمن عليهم من نفقات التأمين، مع تعدد الغرامة بتعدد عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

قانون الطفل المصري: حماية حقوق الأطفال العاملين

تضمن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنظيمات صارمة بشأن تشغيل الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، ويشمل القانون عدة مواد تهدف إلى حماية الأطفال العاملين وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة وصحية.

مادة 64: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة ميلادية، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم سن الثالثة عشرة، ومع ذلك، يمكن للمحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، إصدار قرار يسمح بتشغيل الأطفال في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم.

مادة 65: يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، مع تحديد أنواع الأعمال المحظورة بما يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية.

مادة 66: تحدد ساعات العمل للأطفال بحيث لا تتجاوز ست ساعات في اليوم، مع ضرورة وجود فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة

يحظر تشغيل الأطفال في ساعات العمل الإضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى حظر تشغيلهم بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

مادة 67: يلتزم صاحب العمل بمنح الأطفال العاملين لديه بطاقة تثبت أنهم يعملون لديه، يتم تثبيت صورة الطفل عليها، ويعتمدها مكتب القوى العاملة.

مادة 68: يشترط القانون على أصحاب العمل الذين يشغلون الأطفال في محلاتهم تعليق نسخة من الأحكام المتعلقة بتشغيل الأطفال في مكان ظاهر، بالإضافة إلى إعداد كشف بالبيانات الأساسية للأطفال العاملين وتقديمه للجهات المختصة عند الطلب، ويجب أيضًا توفير سكن منفصل للأطفال العاملين في حال اقتضت ظروف العمل مبيتهم.

ويُعتبر صاحب العمل مسؤولًا عن ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة للأطفال العاملين لديه، مع التأكد من صحتهم وقدرتهم على أداء العمل، وذلك بما يتماشى مع قوانين الصحة والسلامة المهنية.