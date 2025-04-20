إعلان

الكنيسة القبطية تشكر الرئيس السيسي والدولة -(تفاصيل)

12:27 ص الأحد 20 أبريل 2025

الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

وجّهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، على تهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكدة أن رسائل التهنئة تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

‏‎وقدّمت الكنيسة شكرًا خاصًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، لدورهم الوطني وحرصهم على تقديم التهاني في هذه المناسبة المقدسة.

‏‎كما وجّهت الكنيسة القبطية الشكر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس نادي القضاة، والنائب العام، ووزير الداخلية ومساعديه، ورؤساء المحاكم، والأندية القضائية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تقديرًا لرسائل التهنئة التي تعكس عمق العلاقة بين الكنيسة ومؤسسات الدولة.

ولم تغفل الكنيسة عن توجيه الشكر للأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومبادرة “حياة كريمة”، وكل الائتلافات الشبابية التي حرصت على تقديم التهاني ومشاركة الكنيسة فرحة العيد.

‏‎وفي كلمة له، أعرب البابا تواضروس الثاني عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تهنئتهم لشعب الكنيسة، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تعكس ترابط النسيج المصري الواحد، وتؤكد قيم المحبة والسلام التي تجمع بين كل المصريين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المستشار عدلي منصور الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي عيد القيامة المجيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
الاحتلال يمنع سفير الفاتيكان من دخول كنيسة القيامة في سبت النور