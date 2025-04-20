حجوزات تتخطى 95%.. انتعاشة سياحية مرتقبة في مصر خلال عطلة "الإيستر"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن مصر تستعد لاستقبال موسم سياحي نشط خلال عطلة عيد القيامة المجيد "الإيستر"، حيث تشير مؤشرات الحجوزات المسبقة إلى انتعاشة كبيرة في مختلف المقاصد السياحية.

وأضاف "عبداللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين خلال الأسبوع الأخير من أبريل إلى أكثر من 320 ألف سائح من جنسيات أوروبية وعربية متنوعة.

وحدد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، نسب الحجوزات حسب المناطق، كما يلي:

جنوب سيناء:

شرم الشيخ: تتصدر قائمة الحجوزات بنسبة إشغال متوقعة تصل إلى 97%، خاصة في الفنادق الشاطئية من الفئة الفاخرة والمتوسطة.

دهب: تسجل حجوزات بنسبة تقارب 90%، مع إقبال كبير من السائحين الأوروبيين المهتمين بالغوص والسياحة البيئية.

نويبع: يتوقع أن تصل نسبة الإشغال فيها إلى 75%، مدفوعة بالرحلات البرية والسياحة الشبابية منخفضة التكلفة.

طابا: تسجل حجوزات بنحو 70% حتى الآن، مع مؤشرات إيجابية لاستقبال وفود من السياح العرب، إضافة إلى سياح من شرق أوروبا.

البحر الأحمر:

الغردقة: بلغت نسب الحجوزات المؤكدة نحو 92%، بفضل توافد سياح من ألمانيا وبولندا والتشيك.

مرسى علم: بلغت نسبة الإشغال المتوقعة نحو 85%، مع طلب متزايد على المنتجعات البيئية والأنشطة البحرية.

القاهرة والجيزة:

سجلت الفنادق في وسط القاهرة والمناطق الأثرية نسبة حجوزات تصل إلى 83%، مدفوعة بالسياحة الثقافية والعائلية من الأسواق العربية.

الإسكندرية:

بلغت نسبة الحجوزات في الفنادق المطلة على البحر نحو 80%، مع زيادة ملحوظة في الطلب من المصريين والعرب.

الجنسيات الأكثر حضورًا (وفقًا للحجوزات المؤكدة)

تصدّرت الجنسيات الألمانية، البولندية، التشيكية، والإيطالية قائمة السائحين الأوروبيين المتوقع توافدهم، تليها المملكة المتحدة، فرنسا، وهولندا.

تظهر مؤشرات الحجز إقبالًا من الأسواق العربية، خصوصًا السعودية، الإمارات، الأردن، والكويت.

أسباب التوقعات الإيجابية لموسم الإيستر

أضاف الدكتور عاطف عبداللطيف أن من أبرز العوامل الدافعة لهذه الانتعاشة:

تزامن عطلة الإيستر مع إجازات الربيع في أوروبا.

اعتدال الطقس في مصر خلال هذه الفترة.

عروض ترويجية متنوعة من الفنادق وشركات السياحة.

تكثيف الحملات الترويجية الخارجية.

تنوع المنتج السياحي المصري بين الشواطئ، التاريخ، والثقافة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة



