طلب إحاطة لوزير الصحة: هل تعلم أن كشف الأطباء في العيادات الخاصة 1000 جنيه؟

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بوضع سياسات جديدة للعمل داخل مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، مشيرًا إلى أن سياسات غالبية هذه المستشفيات أصبحت في قمة السوء؛ خصوصًا داخل مختلف العيادات الخارجية.

وطالب أمين، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على أسعار الكشف والعلاج بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاصة، وقيام وزارة الصحة والسكان بدراسات شاملة حول القدرة الاستيعابية لمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

وأكد النائب أشرف أمين أن الأوضاع داخل غالبية العيادات الخارجية بهذه المؤسسات في قمة السوء بسبب تكدس المرضى وتأخر الأطباء عن مواعيدهم؛ لإجراء الكشف الطبي لساعات طويلة، لافتًا إلى أن هناك بعض المستشفيات الخاصة اقترب سعر الكشف داخل عياداتها الخارجية من 1000 جنيه.

وأعرب النائب أشرف أمين عن أسفه الشديد لتردي وسوء النظافة داخل الطرق والحمامات بهذه المؤسسات الطبية الخاصة؛ بسبب زيادة أعداد المرضى عن معدلات الاستيعاب وغالبية المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يظلون واقفين لعدة ساعات أو جالسين على السلالم داخل المستشفيات؛ بسبب عدم وجود كراسي شاغرة أمام العيادات الخارجية وانتظارهم دورهم للدخول للكشف عليهم.

وتساءل النائب: لماذا وصل الإهمال وتردي الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية الخاصة إلى هذه الصورة؟ ولماذا لا تتدخل وزارة الصحة والسكان لتحديد الأسعار للعلاج داخل هذه المؤسسات؟ ومَن الذي يحدد الأسعار داخل هذه المؤسسات؟.