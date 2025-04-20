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ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 20 أبريل 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 25 إبريل 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأحد والإثنين
تتكون شبورة مائية صباحًا، تزداد كثافة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

من الثلاثاء إلى الجمعة
نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

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