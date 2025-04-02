بعد انتهاء إجازة العيد.. ما موقف يوم "الخميس" للموظفين والقطاع الخاص والمدارس؟

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة هل غدًا الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر أم لا، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء تعذر رؤية هلال شوال وتحديد يوم الإثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر.

الإجازة الرسمية للعاملين في القطاع الحكومي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تبدأ من السبت 29 مارس 2025 حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

وبناءً على ذلك، فإن يوم الخميس 3 أبريل 2025 ليس ضمن الإجازات الرسمية المقررة للعاملين في هذه القطاعات.

إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص

أوضح محمد جبران، وزير العمل، فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، أن إجازة عيد الفطر 2025 للعاملين المخاطَبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ستكون خلال نفس الفترة، أي من السبت 29 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل الموظفين خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على ضعف أجره اليومي إلى جانب أجره الأساسي.

وفق ما سبق، فإن يوم الخميس 3 أبريل 2025 لن يكون إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص أيضًا.

إجازة المدارس خلال عيد الفطر 2025

من جانبه، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنح طلاب المدارس إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر، تمتد من السبت 29 مارس 2025 حتى الجمعة 4 أبريل 2025.

وبذلك، فإن يوم الخميس 3 أبريل 2025 يُعتبر إجازة رسمية للطلاب، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 5 أبريل 2025.