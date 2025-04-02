البابا تواضروس: الأنبا باخوميوس له بصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث

كتب - محمد أبو بكر:

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى ظهور السيدة العذراء في الزيتون عام 1968.

جاء ذلك في بداية عظته خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عُقد في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم.

كما أشاد البابا بالأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي توفي يوم الأحد الماضي، لافتًا إلى أنه ترك بصمة واضحة في تاريخ الكنيسة الحديث.

وعن ظهور السيدة العذراء في الزيتون، قال البابا: "احتفلنا اليوم بالتذكار الـ57 لظهور أمنا العذراء مريم في كنيسة الزيتون. نتذكر هذا الظهور الجميل الذي حدث عام 1968، وهي نفس السنة التي عاد فيها جزء من رفات القديس مار مرقس الرسول، في حبرية القديس البابا كيرلس السادس".

وأضاف: "أمنا العذراء شفيعتنا، ولها دور مؤثر في حياتنا كمصريين منذ مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، وفي القرن العاشر في معجزة نقل الجبل المقطم، وفي القرن العشرين بظهورها في الزيتون وبعض الكنائس الأخرى بالقاهرة".

وعن رحيل الأنبا باخوميوس، قال البابا: "ودّعنا منذ أيام قليلة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الصوت الحكيم في المجمع المقدس، وشيخ المطارنة، والقائمقام السابق عقب نياحة البابا شنودة الثالث".

وتحدث عن مسيرة المطران المتنيح، قائلاً: "عاصر أجيالًا كثيرة، وكان له دور وبصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث. منحه الله بركة العمر المديد (حوالي 90 سنة) وبركة الخدمة الطويلة (حوالي 75 سنة)، تدرّج خلالها في مواقع خدمية متعددة لا يمكن حصرها، سواء داخل مصر أو خارجها. كما كان له دور كبير في الحفاظ على سلام الكنيسة والوطن في أزمات عديدة".

واستكمل: "لدينا إيمان وثقة كاملة بأنه الآن في السماء يصلي لأجلنا، ونحن لنا سحابة من الشهود تشهد وتساعد وتؤازر عمل الكنيسة في كل زمان".

واختتم: "نودّعه على رجاء القيامة، وأعيننا مفتوحة على السماء باستمرار، ونشكر الله الذي يعطينا خُدّامًا يخدمون بالروح والحق، ويقدّمون مثالًا لمن يخدم كنيسة الله المقدسة".

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