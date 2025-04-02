ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الخميس (بيان رسمي)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، نهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 27 15

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 27 15

دمياط 24 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 17

العريش 29 13

رفح 25 14

رأس سدر 31 16

نخل 28 09

كاترين 23 08

الطور 29 21

طابا 27 13

شرم الشيخ 31 19

الإسكندرية 23 14

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 13

سيوة 28 13

رأس غارب 29 17

الغردقة 30 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 19

شلاتين 29 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 28 12

بني سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 14

قنا 34 18

الأقصر 33 18

أسوان 32 19

الوادي الجديد 33 18

أبوسمبل 33 19

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