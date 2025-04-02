مصادر: قانون الرياضة لم يصل البرلمان.. وحوار مجتمعي فور إرساله من الحكومة

كتب- نشأت علي:

قالت مصادر برلمانية مطلعة، إن الحكومة سحبت تعديلات قانون الرياضة من مجلس النواب في وقت سابق لإدخال بعض التعديلات عليه، ولم يصل إلى المجلس التشريعي حتى الآن.

وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون من الحكومة لبدء مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة فور وصوله إلى البرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعي بشأن جميع المواد المتعلقة بالقانون، بحضور المتخصصين في المنظومة الرياضية.

يُذكر أن قانون الرياضة، الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان ثم سحبته مؤخرًا، كان يتضمن مواد مهمة مثل المواد الخاصة بالاستثمار، ومواد تتعلق بمركز التحكيم، إلى جانب مواد تتعلق بالإجراءات الخاصة بالأندية والاتحادات وغيرها من التعديلات المهمة.