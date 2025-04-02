وظائف جديدة بهيئة "المواد النووية".. الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

كتب - محمد صلاح

أعلنت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وهي: «مدير عام الإدارة العامة للمعامل - مدير عام الإدارة العامة للخامات - مدير عام الإدارة العامة للأعمال المنجمية».

وأوضحت الهيئة، خلال إعلانها، أن المهارات المطلوب توفرها في المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمعامل، كالتالي:

* الإشراف على عمليات التحليل الإشعاعي المعملي للعينات الواردة من الوحدات العلمية والميدان.

* الإشراف على تنفيذ أعمال التحليل الكيميائي للصخور والمعادن والخامات النووية التي تُكلف بها الإدارة.

أما المهارات الفنية فتشمل:

* القدرة على القيادة والتوجيه.

* سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية لا تقل عن (14) عامًا في وظيفة مماثلة.

* التدريب:اجتياز البرامج التدريبية التي يتيحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط المؤهل: بكالوريوس علوم أو ما يعادله مما يتناسب مع طبيعة العمل.

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة المواد النووية

حددت هيئة المواد النووية المستندات المطلوبة من الراغبين في شغل الوظائف، كالتالي:

* طلب تعيين على الوظيفة.

* بيان حالة وظيفية موضح به البيانات الأساسية (المسار والتدرج الوظيفي، الدورات التدريبية التي اجتازها ومكانها ونوعها ومدتها، العلاوات التشجيعية، تقارير تقييم الأداء، الجزاءات عن العام الأخير في الوظيفة السابقة، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

* 6 صور شخصية حديثة.

* بيان بأبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مرفقًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

* بيان بمقترحات تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

* صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، مع الاطلاع على الأصل.

* صحيفة الحالة الجنائية حديثة، موجهة إلى الهيئة.

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