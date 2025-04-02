حدث في 8 ساعات| السياحة توجه تحذيرًا للمواطنين قبل الحج.. وتنويه عاجل من الأرصاد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها نشر وزارة النقل أحدث الصور الجوية التي توثق أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح).

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

30 شوال آخر موعد لعودة المعتمرين.. السياحة توجه تحذيرًا مهما للمواطنين قبل الحج

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لعودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية يوم 30 شوال الجاري.

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أحدث 25 صورة من مشروع القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح"

نشرت وزارة النقل أحدث الصور الجوية التي توثق أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح).

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ارتفاع الحرارة حتى 6 درجات.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

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الإسعاف النهري ينقذ شابًا من الغرق بالقناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر

نجحت فرق الإسعاف النهري التابعة لهيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر، بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة في المجرى الملاحي لنهر النيل بمحيط حديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

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إغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية.. والتعليم العالي تشدد على الرقابة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن غلق كيانين وهميين في محافظة الإسكندرية، لممارستهما نشاطًا تعليميًا غير مرخص وتقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية.

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مصدر بـ "الكهرباء": انخفاض معدلات شكاوى الأعطال والانقطاعات خلال إجازة العيد

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انخفاض معدلات البلاغات والشكاوى خلال اليومين الماضيين بنسبة بلغت 30% أسوة بالعام الماضي الذي سجلت الشكاوى والبلاغات نسبة 50% بإحصائية بلغت 25 ألف بلاغ ومكالمة عبر الخط الساخن 121 والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

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الصحة: إجراء 27 جراحة وجه وفكين بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

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