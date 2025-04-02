تحرك حكومي بشأن "طفلة المنوفية" ضحية إلقاء حجارة على قطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عن تحرك حكومي عاجل بشأن طفلة محافظة المنوفية ضحية إلقاء أطفال لحجارة على قطار "القاهرة طنطا" بنطاق مركز منوف.

وقال يونس عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "كثير من الزملاء الصحفيين قاموا بعمل "منشن" أو أرسلوا لى حالة طفلة المنوفية، التى أصيبت فى عينها أثناء ركوبها القطار، للأسف جراء طوبة تم إلقاؤها عشوائيا".

وأضاف: "أطمئنكم جميعا، أنه تم إرسال بيانات الحالة للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الذى وعد بالتحرك على الفور، وبالفعل أبلغني أن مدير مديرية الصحة كلمهم، وكذلك مدير فرع التأمين الصحى لإنهاء جميع الإجراءات، وبالفعل تم التنسيق للحالة باكرا لهم مع مدير فرع التامين الصحي لعمل اللازم".

وتابع: "كما اتصلت بالأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة "صناع الخير"، وقال إحنا جاهزين للمساعدة في أي حاجة.. ربنا يتم شفاها يا رب".

وكان مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، قد شهد حادثا مأساويًا قبل أيام بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب شخص وابنته من ذوي الهمم عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم" أوضح لموقع مصراوي أن شقيقه وابنته "إيمان" كانا قد أنهيا جلسة علاج "VIG" الشهري قبل رحلتهم الحزينة، وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئا بارتطام الحجارة بنوافذ القطار مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة إلى جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهما في الرأس والأنف.

أضاف "عبد الدايم" أن الطفلة إيمان تعرضت لإصابة خطرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة" مما تسبب في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.