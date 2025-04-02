"سلوكيات خطيرة".. بيان من النقل بشأن تعرض "قطار أشمون" للرشق بالحجارة

كتب - محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها".

وأكدت الوزارة في بيانها شجبها لمثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات، وتعرض حياتهم للخطر، كما تؤدي إلى تعطيل مسير القطارات وإلحاق التلفيات بالجرارات والعربات، التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت بشكل دوري ومكثف، من خلال حملات التوعية التي أطلقتها عبر كافة وسائل الإعلام، خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وقائدي القطارات. كما نظمت الوزارة العديد من ندوات التوعية في مختلف المحافظات، بمشاركة قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية، للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس، وقصور الثقافة، في التصدي لهذه الظاهرة، وضرورة المساهمة في التوعية بمخاطرها، وما تسببه من تعريض حياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة، التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدي القطارات. كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.