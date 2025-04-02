حرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 3 أبريل 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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