أحدث 25 صورة من مشروع القطار الكهربائي السريع "السخنة - العلمين - مطروح"

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل أحدث الصور الجوية التي توثق أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مطروح).

وقالت وزارة النقل، بحسب بيانها، الأربعاء، "ملحمة عظيمة بيتم تنفيذها بمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، والمشاهد العظيمة اللي هتشوفها في الصور دي مش مجرد مشاهد للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة /العلمين /مطروح اللي في الصور دي مجهود ضخم للمهندسين والعمال المصريين".

وأكدت الوزارة، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية، لتكون شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، مثل حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضحت "النقل"، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم أيضًا في دعم القطاع السياحي عبر ربط المواقع الثقافية والتاريخية والشاطئية مثل الجيزة، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر وأبو سمبل.

محاور لوجستية حيوية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط

وأضافت أن المشروع سيوفر محاور لوجستية حيوية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلى جانب ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير والمناطق الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وأشارت الوزارة إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في دعم التنمية العمرانية المستدامة، والحد من التلوث البيئي، وخلق محاور تنمية جديدة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، في إطار رؤية "مصر تبني المستقبل" و"الجمهورية الجديدة".

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