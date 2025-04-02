ارتفاع الحرارة حتى 6 درجات.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود حالة الطقس اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 6 أبريل 2025، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس من الأحد المقبل تشهد نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ويسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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