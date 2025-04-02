جولة تفقدية لقيادات المستشفيات التعليمية لمتابعة سير العمل خلال العيد

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يرافقه الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، جولة تفقدية بمستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، لمتابعة الأداء وانتظام سير العمل.

استهل عبد الغفار زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، للتأكد من الالتزام بجداول نوبتجيات طوارئ العيد لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، واطمأن على توافر الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ. كما تأكد من بدء العمل بالخطة الموضوعة في الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة، وضمان كفاءتها التشغيلية.

شملت الجولة تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، مع وجود صيدلي على رأس العمل لضمان تيسير صرف الأدوية وتقديم الخدمة العلاجية الشاملة في أسرع وقت، كما راجع مخزون أرصدة الدم والبلازما والمستلزمات الطبية.

وتابع رئيس الهيئة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وراجع معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروعات التطويرية.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، بزيارات ميدانية لعدد من وحدات الهيئة بالقاهرة، شملت معاهد السكر والقلب والكبد ومستشفى الجلاء التعليمي، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بجداول نوبتجيات طوارئ العيد لكافة الفرق الطبية، تنفيذًا للخطة المعتمدة من رئيس الهيئة.

تفقد نائب رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ، وراجع جداول نوبتجيات العيد لجميع الفئات، كما تأكد من تواجد الأخصائيين وانتظام العمل بجميع الأقسام، بالإضافة إلى مراجعة الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بصيدلية الطوارئ، مع التأكد من وجود صيدلي على رأس العمل.

من جانبه، قام الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية، بزيارة مستشفيات أحمد ماهر والجمهورية التعليمي والمطرية التعليمي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وراجع جداول نوبتجيات العيد لجميع الفئات، لضمان انتظام العمل، مع التأكد من تواجد الأخصائيين بكامل التخصصات.

كما شملت جولته المرور على الأقسام الداخلية لمتابعة سير العمل، ومراجعة الحالات المرضية، ومناقشة الفريق الطبي لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة بكفاءة وجودة عالية.

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