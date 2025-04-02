الإسعاف النهري ينقذ شابًا من الغرق بالقناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر

كتب - أحمد جمعة:

نجحت فرق الإسعاف النهري التابعة لهيئة الإسعاف المصرية في إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر، بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة في المجرى الملاحي لنهر النيل بمحيط حديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

جاءت البداية أثناء تمركز لانش الإسعاف النهري كود 9 أمام حديقة عفلة، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال فترة الأعياد، لتأمين الزوار. تلقى ربان اللانش استغاثة من زورق شرطة البيئة والمسطحات المائية لإنقاذ شاب تعرض للغرق أثناء السباحة بالمجرى الملاحي.

تحرك لانش الإسعاف فور تلقي الاستغاثة إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال الشاب ونقله إلى كابينة اللانش، المجهزة كوحدة عناية مركزة عائمة. لاحظ المسعف غياب العلامات الحيوية عن الشاب، ليبدأ فورًا في إجراء إنعاش قلبي رئوي، بالتزامن مع توجه اللانش إلى مرسى الإسعاف النهري بمدينة القناطر، وإطلاق نداء استغاثة لاسلكي لغرف القيادة والتحكم التابعة لهيئة الإسعاف المصرية، لتوجيه سيارة إسعاف لنقل الشاب إلى المستشفى.

أجرى المسعف ثلاث دورات ناجحة من الإنعاش القلبي الرئوي، ما أدى إلى استعادة العلامات الحيوية للشاب. تابع المسعف حالته عبر شاشة جهاز Monitor، مع تزويده بالأكسجين، قبل أن يتم إخلاؤه بواسطة سيارة الإسعاف البري إلى مستشفى القناطر، مع متابعة دقيقة لحالته الصحية.

وتوجهت رئاسة هيئة الإسعاف بخالص الشكر والتقدير إلى طاقم لانش الإسعاف كود 9، وهم: هاني عبد النبي رجب، ومحمود عبد الشافي النقيب، على يقظتهم ومهنيتهم، التي لعبت دورًا بارزًا في إنقاذ حياة الشاب.