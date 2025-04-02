إغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية.. والتعليم العالي تشدد على الرقابة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن غلق كيانين وهميين في محافظة الإسكندرية، لممارستهما نشاطًا تعليميًا غير مرخص وتقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية.

المؤسسات المغلقة هي: "سنتر أركان" - شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية، و"سنتر IC" - 1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية.

إجراءات حازمة ضد الكيانات الوهمية

تم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الغلق الإداري، وفي حالة إعادة فتح هذه المراكز بشكل غير قانوني، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها.

رقابة مشددة في الفترة القادمة

تم التوجيه بزيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية لملاحقة أي كيانات وهمية جديدة، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي لرصد أي حملات دعائية لهذه الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كما تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، ونشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات الوزارة الرسمية على السوشيال ميديا، وموقع المجلس الأعلى للجامعات.

تحذير هام للطلاب وأولياء الأمور

للتأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، اضغط هنا للتحقق من المؤسسات المعتمدة.

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