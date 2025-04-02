موعد انتهاء الرمال والأتربة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا التوقيت

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد استقرار سرعة الرياح وانتهاء الأتربة والرمال والمثارة.

وقالت منار غانم، في تصريحات أدلت بها إلى مصراوي، اليوم الأربعاء، إن مناطق جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى وسلاسل البحر الأحمر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية نشاطًا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت أنه بدءًا من غدٍ الخميس ستشهد هذه المناطق استقرارًا في سرعة الرياح واختفاءً للرمال المثارة والأتربة التي تشكل خطورة على مرضى الحساسية الصدرية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن معظم أنحاء البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدٍ الخميس وحتى الأحد المقبل.

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