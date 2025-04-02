إعلان

موعد انتهاء الرمال والأتربة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس في هذا التوقيت

03:50 م الأربعاء 02 أبريل 2025

الطقس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد استقرار سرعة الرياح وانتهاء الأتربة والرمال والمثارة.

وقالت منار غانم، في تصريحات أدلت بها إلى مصراوي، اليوم الأربعاء، إن مناطق جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى وسلاسل البحر الأحمر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية نشاطًا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت أنه بدءًا من غدٍ الخميس ستشهد هذه المناطق استقرارًا في سرعة الرياح واختفاءً للرمال المثارة والأتربة التي تشكل خطورة على مرضى الحساسية الصدرية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن معظم أنحاء البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدٍ الخميس وحتى الأحد المقبل.

اقرأ أيضًا:

موعد عيد الفطر.. بيان مهم من مركز الفلك برؤية هلال شوال وتحذير من التوهم البصري

أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأتربة الرمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط