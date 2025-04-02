مصدر بـ "الكهرباء": انخفاض معدلات شكاوى الأعطال والانقطاعات خلال إجازة العيد

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انخفاض معدلات البلاغات والشكاوى خلال اليومين الماضيين بنسبة بلغت 30% أسوة بالعام الماضي الذي سجلت الشكاوى والبلاغات نسبة 50% بإحصائية بلغت 25 ألف بلاغ ومكالمة عبر الخط الساخن 121 والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، الأربعاء، أن شركات التوزيع والنقل نجحت في تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها إضافة إلى نجاح شركات الإنتاج المختلفة في إنتاج القدرات الكهربائية اللازمة لتوفير الميجاوات وات تزامنًا مع ارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة إجازات العيد.

ونوه إلى أنه تم توفير ماكينات ديزل متحركة بمختلف الشركات والمناطق التابعة لها للتدخل حال حدوث أي أعطال طارئة، كما تم تأمين التغذية الكهربائية للمزارات والأماكن الترفيهية بالكامل مع وجود أطقم فنية من المهندسين والفنيين تعمل طوال اليوم.

وشدد على أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وجه بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشكيل مجموعة عمل في كل شركة تكون مهمتها متابعة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات.

وأوضح الاستمرار في تقديم جميع الخدمات التي يطلبها المواطن خلال الإجازة، مشيرًا إلى تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية "إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا"، فيما يخص الاستعداد خاصة مع قرب فصل الصيف.

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