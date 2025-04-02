ضياء رشوان ينعى رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق: مفكر اقتصادي واستراتيجي بارز

كتب- عمرو صالح:

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والعاملين بالهيئة، الدكتور طه عبد العليم، رئيس الهيئة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة من العطاء.

وقال "رشوان"، في بيان له: "أنعي الأخ الأكبر الحبيب الدكتور طه عبد العليم، الذي تشرفت بزمالته بالمركز منذ 40 عامًا، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، ومدير عام مؤسسة الأهرام الأسبق، والنائب الأسبق لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأحد مؤسسيه، وعضو هيئته الاستشارية الحالية، والمفكر الاقتصادي والاستراتيجي البارز والكاتب الصحفي المتميز، وأحد رموز الحركة الطلابية المصرية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي".

وتابع ضياء رشوان: "أتقدم لزوجته الفاضلة وكل أفراد الأسرة بخالص العزاء، سائلا المولى جل جلاله أن يفيض عليهم بالصبر والسلوان، وكل التعازي لرفاق دربه وزملائه وتلاميذه وأحبابه، وللشعب المصري الذي كانت خدمته هي غاية مشوار حياته، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحماته، وأنّ يغفر له كل ذنوبه، وأنّ يسكنه فسيح جناته".

واختتم "رشوان"، بيانه قائلًا: "لا اله الا الله، البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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