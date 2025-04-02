نمر طنطا.. أول تعليق من السيرك القومي على واقعة التهام ذراع مساعد المدرب

كتب- محمد شاكر:

أكد المخرج وليد طه مدير السيرك القومي، أن لجنة "الأَسْرَاكٌ الخاصة" لم تصدر قرارًا بسحب وإيقاف فقرة الأسود من سيرك طنطا بعد واقعة هجوم نمر على على أحد مساعدي المدربة أنوسة، وإصابته في يده، لأن الأمر كله معروض أمام النيابة العامة وهي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق فيما جرى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالسيرك، وقد أصدرت قرارًا بإيقاف السيرك -حسب علمي-.

وقال "طه"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي: كل سيرك مسؤول عن تأمين فقراته بالشكل الذي يراه ويحقق له السلامة وعدم وقوع مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن ما حدث خطأ فردي من المساعد الذي أدخل يده من الخارج، فالتهمها النمر.

وأضاف مدير السيرك القومي: خطورة فقرة الحيوانات المفترسة جزء من صعوبتها، وقد رأينا محمد الحلو أسطورة المدربين تنتهي حياته على يد أحد الأسود الذي هاجمه أثناء أحد العروض وتُوفي على إثر هذه الحادثة، وهناك أمثلة لحوادث كثيرة تعرض خلالها المدربون للإصابة.

وأكمل "طه": السيرك القومي بالعجوزة، لديه الكثير من وسائل الأمان الخاصة التي تمنع مثل هذه الحوادث، مثل مسدسات الصوت وخراطيم المياه التي ترهب الأسود، وكذلك تصميم الحلبة بشكل دقيق يمنع أي شخص من الاقتراب منها من الخارج، وغير ذلك من وسائل الدفاع والتأمين التي تحقق السلامة للاعبين والجمهور.

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