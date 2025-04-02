بعد وفاته.. 5 معلومات عن الدكتور طه عبد العليم رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق

كتب- عمرو صالح:

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الدكتور طه عبد العليم، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام ورئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الأسبق، عن عمر ناهز 75 عامًا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور طه عبد العليم:

1- ولد في 2 يناير 1950.

2- حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1972.

3- حصل على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة موسكو الحكومية عام 1985.

4- شغل منصب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس تحرير كراسات استراتيجية الصادرة عنها.

5- عين رئيسًا للهيئة المصرية العامة للاستعلامات 1 نوفمبر 2003.

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