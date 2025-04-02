صور| إزالة مخالفة بناء بالقاهرة.. والمحافظ: أي تجاوزات ستقابل بمنتهى الحزم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة نفذت أعمال إزالة لأحد الأدوار المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالقطعة 6376 شارع محمد أبو زيد بالهضبة الوسطى بالمقطم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان الأربعاء، أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

كما وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

ولفت المحافظ، إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء على مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولًا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة (15496 - 114) على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

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