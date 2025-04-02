رصيد القمح للقطاع العام بصومعة ميناء دمياط يتجاوز 144 ألف طن

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن، بينما غادره 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 31 سفينة.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن هيئة الميناء، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29867 طنًا، تشمل: 12888 طن كلينكر، و3300 طن يوريا، و560 طن رمل، و6150 طن علف بنجر، و6969 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22526 طنًا تشمل: 3500 طن خردة، و1500 طن فول صويا، و7600 طن ذرة، و9926 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 144171 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56073 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3747 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع القليوبية وبني سويف والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 239 حركة.

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