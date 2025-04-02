موعد ومكان جنازة رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق

كتب- عمرو صالح:

أعلنت أسرة الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الراحل الدكتور طه عبد العليم، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الأسبق، موعد ومكان تشييع الجنازة.

وقالت أسرته عبر صفحته الشخصية، إن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد السلام بجوار الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وكان تُوفي، اليوم، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الدكتور طه عبد العليم، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الأسبق، عن عمر ناهز 75 عامًا.

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