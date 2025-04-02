مطار القاهرة يسجل 8% زيادة في أعداد ركاب الوصول خلال مارس 2025

كتب- محمد نصار:

شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة الطيران والركاب خلال مارس 2025 بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2024.

وبحسب بيان صادر عن المطار، اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الركاب 2,289,881 وإجمالي عدد الرحلات 18,154 وعدد المسافرين 1,089,892، ورحلات السفر 9,059.

بينما بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات 1,199,989 على متن 9,095 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 2% في إجمالي عدد الرحلات و7% في إجمالي عدد المسافرين و2% في رحلات السفر و8% في عدد الركاب القادمين من الخارج و2% في رحلات الوصول عن نفس الفترة من شهر مارس 2024.

وأشارت شركة ميناء القاهرة الجوي، إلى أن ذلك يؤكد أن مطار القاهرة الدولي يشهد زيادة في الحركة الركابية والجوية بشكل دائم، كما يؤكد قدرة المطار على استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصى درجات الرفاهية والراحة.

اقرأ أيضًا:

تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة

مجهول اقتحم الكنيسة وأشعل النار.. تفاصيل الاعتداء على مقر أسقف سيدني في أستراليا

40 ألف شقة في 14 مدينة.. تفاصيل مشروع ظلال لمتوسطي الدخل

وزير الري: ضخ مياه إضافية لمواجهة الطلب المتزايد بسبب ارتفاع الحرارة