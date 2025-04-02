التضامن: استقبال 181 ألف اتصال خلال فبراير الماضي -شكاوى واستفسارات

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود الخطوط الساخنة المختلفة التابعة للوزارة خلال شهر فبراير الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر فبراير الماضي ما يقرب من 181 ألفًا و368 اتصالًا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي ما يقرب من مليون و681 ألف اتصال تقريبًا.

وقد رد مسؤولو الخطوط خلال شهر فبراير الماضي على الاتصالات الواردة بنسبة 88% من جملة هذه الاتصالات، حيث استقبل مسؤولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 115 ألفًا و798 اتصالًا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680، وتم الرد على 110 آلاف و322 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 95%، وكان من بين هذه الاتصالات 70173 استفسارًا، و18886 طلبًا، و14244 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا على هذا الخط محافظات المنيا ثم أسيوط ثم البحيرة وكان أقل المحافظات اتصالًا جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.

واستقبل موظفو بنك ناصر الاجتماعي 34 ألفًا و221 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16868، تم الرد على 16 ألفًا و224 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 47%، وكان من بين هذه الاتصالات 15123 استفسارًا و187طلبًا و105 شكاوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة، فقد تم استقبال 20 ألفًا و528 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044، وردت الوزارة على 12473 منها بنسبة رد تصل إلى 96%، كما استقبلت شركة إي فاينانس 7414 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على 6788 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 92%، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية وأقلها اتصالًا الوادي الجديد، وجنوب سيناء وشمال سيناء.

كما استقبلت الوزارة 4972 اتصالًا على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، وتم الرد على 4672 منها بنسبة تصل إلى97%، كان منها 4149 استفسارًا، و255 طلبًا، و1207 شكاوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد.

كما استقبل مسؤولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 5777 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16023، وتم الرد على 5557 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 96% كان منها 3246 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، و2300 طلب علاج أو متابعة و11 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل 246 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، وتم الرد على 230 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 93%.

وتتلقى الوزارة، الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

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