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وفاة رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق عن عمر ناهز 75 عامًا

11:54 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

طه عبد العليم

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كتب- عمرو صالح:

تُوفي اليوم الكاتب الصحفي والمفكر السياسي الدكتور طه عبد العليم، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام ورئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الأسبق، عن عمر ناهز 75 عامًا.

وأعلنت أسرته عبر صفحته الشخصية أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء بمسجد السلام بجوار الوفاء والأمل بمدينة نصر.

الراحل من مواليد 2 يناير 1950، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1972، ثم الدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة موسكو الحكومية عام 1985.

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طه عبد العليم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الهيئة المصرية العامة للاستعلامات مسجد السلام الوفاء والأمل
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