إعلان

تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة

11:26 ص الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد ،حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع اليوم حدوث تحسن في الأحوال الجوية على جنوب الصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس عيد الفطر المبارك درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة