تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

طقس ثالث أيام عيد الفطر المبارك

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد ،حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع اليوم حدوث تحسن في الأحوال الجوية على جنوب الصعيد.