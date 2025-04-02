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نجل شقيق الفريق أحمد شفيق يكشف حقيقة وفاته

04:27 ص الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتب-عمرو صالح:

كشف الكاتب والروائي هشام شفيق، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، حقيقة الأخبار المتداولة التي تفيد بوفاته.

قال هشام شفيق عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "لا صحة عن الاشاعات المتداولة بخصوص الفريق أحمد شفيق، الحمد الله الفريق أحمد شفيق زي الفل وربنا يديله الصحة".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أخبار تُفيد تعرض الفريق أحمد شفيق لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى وفاته.

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