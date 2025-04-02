أداة ذكية وخرائط تفاعلية.. 4 مميزات لـ "أطلس المدن المصرية"

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية، أطلس المدن المصرية، وهو أداة ذكية توفر خرائط تفاعلية لمساعدة المسؤولين والمواطنين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة حول التنمية المستدامة.

مميزات أطلس المدن المصرية

يتيح موقع الأطلس إمكانية:

1- تحليل شامل للمدن المصرية عبر عرض مؤشرات بيئية، اجتماعية، واقتصادية.

2- تقييم تأثير التغيرات المناخية ومراقبة مستويات التلوث واستهلاك الموارد.

3- تحديد الفرص والتحديات الخاصة بكل مدينة لدعم التخطيط المستقبلي.

4- التفاعل مع البيانات من خلال تصفيتها وتحليلها ومقارنتها بسهولة.

ويمكن للباحثين أو صناع القرار أو المهتمين بالبيئة، استكشاف أطلس المدن المصرية والاستفادة من رؤى شاملة تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وذكاء، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

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