"أرواح في المدينة" تحتفي بذكرى ميلاد الأبنودي في الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تُقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، لقاءً من سلسلة "أرواح في المدينة" الشهرية بعنوان ليلة الخال عبد الرحمن الأبنودي في عيد ميلاده تقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي والذي يستمر به مشروعه الثقافي (القاهرة عنواني) وذلك في السابعة مساء الجمعة 4 أبريل على المسرح الصغير.

يتناول اللقاء المسيرة الفنية للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي مع عرض وتحليل لمقاطع نادرة من حواراته والأغاني التي كتبها وتعاون فيها مع كبار المطربين والملحنين، كما يُلقي الضوء على جهوده في إبراز وتقديم السيرة الهلالية بالإضافة إلى التطرق لجوانب من حياته ونشأته وعلاقته بزملائه من المبدعين.

يذكر أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي يعد أحد أهم رموز شعر العامية في مصر وقد لقب بالخال، ولد في 11 أبريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها، تغنى بكلماته التي تنوعت ما بين العاطفي والوطني والشعبي كبار المطربين.

كما كتب أغاني العديد من الأعمال الدرامية، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد، ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) ودواوينه الشعرية الأرض والعيال، الزحمة، عماليات، جوابات حراجي القط وغيرها.

حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليصبح أول شاعر عامية مصري يفوز بها إضافة إلى جائزة محمود درويش للإبداع العربي لعام 2014 وتُوفي في 21 أبريل 2015 بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن سلسلة "لقاءات أرواح في المدينة"، تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع القاهرة عنواني برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.

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