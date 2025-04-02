أجواء باردة ليلًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وحتى يوم الجمعة، وذلك على أنحاء البلاد كافة.

طقس الأربعاء 2 أبريل

يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس والجمعة.

يشهد طقس يومي الخميس والجمعة، نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدلة، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة.

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