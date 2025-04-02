11 صورة من داخل وخارج محطة مدينة العدالة بمونوريل شرق النيل

كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، مجموعة من الصور الحديثة التي تظهر مستوى تقدم الأعمال بمحطة مدينة العدالة، إحدى محطات مشروع مونوريل شرق النيل.

مونوريل شرق النيل

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

إنشاء وتشغيل وصيانة خط مونوريل شرق النيل

يتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع، ويمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة .

الهدف من تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل

يستهدف المشروع ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

كما يساهم في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع قطار LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

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