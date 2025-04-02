13 صورة جوية لأعمال تطوير ميناء السخنة

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ويعد ميناء السخنة أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة/ الدخيلة"، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة - الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وتبلغ إجمالي مساحة الميناء 29 كم2، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كم أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 ملايين م2، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

محطة حاويات "هاتشيسون"

تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، ويتقدم العمل في أعمال البنية الفوقية للمحطة والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.

وتستهدف الدولة تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ومشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

ويتم التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

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