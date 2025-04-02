15 صورة جوية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

كتب- محمد نصار:

يشهد ميناء دمياط تطورًا ملحوظًا في تنفيذ مشروع محطة حاويات تحيا مصر 1، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة بواسطة شركة دمياط أليانس، المشغلة للمحطة، في خطوة تعزز من مكانة الميناء كأحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة.

أحدث أوناش الرصيف العملاقة

- حتى الآن، وصلت 7 أوناش رصيف عملاقة مخصصة لتداول الحاويات، من إجمالي 12 ونش سيتم توريدها تباعًا.

- الأوناش من إنتاج شركة (HHMC) الصينية، وتعد من الأحدث عالميًا.

- تمتاز بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وارتفاع يصل إلى 57.5 متر، مما يجعلها قادرة على التعامل مع السفن العملاقة ذات الارتفاع الكبير.

- تمتد أذرع الأوناش إلى 72 مترًا، مما يسمح بالتعامل مع السفن ذات العرض الكبير.

- مزودة بأحدث تقنيات السلامة، بما في ذلك حساسات، كاميرات، ونظم حماية متقدمة لضمان أمان العمليات على الرصيف.

- تدعم التكامل الرقمي مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسهم في تتبع العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أوناش الساحات الكهربائية (RTG)

- تم وصول 20 ونش ساحة كهربائي حتى الآن، من إجمالي 40 ونش سيتم توريدها تباعًا.

- هذه الأوناش مصممة وفق أحدث المعايير البيئية، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محطة "تحيا مصر 1"

- المحطة تمتد على أرصفة بطول 1970 مترًا، بعمق يصل إلى 18 مترًا، وساحة خلفية تبلغ مليون متر مربع.

- طاقة التداول المتوقعة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

- تضم ساحة تداول بمساحة 922 ألف متر مربع، ما يجعلها من أكبر محطات الحاويات في المنطقة.

- المشروع يتم بالشراكة مع شركة دمياط أليانس، والتي تضم تحالفًا عالميًا من: يوروجيت الألمانية، كونتشيب الإيطالية، الخط الملاحي العالمي هاباج لويد.

مشروع استراتيجي يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي

يأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل لجذب كبرى الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية.

كما يعد جزءًا من تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط)، والذي يتضمن: المنطقة اللوجستية في طنطا، خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط، الميناء الجاف بدمياط الجديدة، ميناء دمياط.

ويعزز المشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويدعم تجارة الترانزيت بشكل غير مسبوق.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي.. جهود الوساطة والخسائر الاقتصادية

طقس ثالث أيام عيد الفطر.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

ماذا تفعل الصحة حال اكتشاف إصابة طالب بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"؟