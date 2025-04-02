أجواء حارة اليوم الأربعاء.. الأرصاد: العظمى تصل لـ 34 مئوية

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الموافق الثاني من شهر أبريل 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد طقس اليوم نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى والصغرى على بعض مناطق الجمهورية كما يلي:

- القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 17

- الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 16

- مطروح

العظمى 24 درجة

الصغرى 15

- سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 16

- قنا

العظمى 31 درجة

الصغرى 18

- أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 20 درجة

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